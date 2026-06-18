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НовостиОбщество18 июня 2026 13:35

Жильцам многоэтажки в Ростове сделали перерасчет после переплаты за отопление

В Ростове для жильцов многоквартирного дома добились перерасчета платы за тепло
Ангелина СКИБА
После проверки жильцам дома сделали перерасчет на 150 тысяч рублей.

После проверки жильцам дома сделали перерасчет на 150 тысяч рублей.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жильцы многоэтажки в Ростове-на-Дону переплачивали за теплоснабжение, ситуация изменилась только после проверки и административного наказания. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, проверка потребовалась в Железнодорожном районе донской столицы. Оказалось, в течение месяца отопление в доме на улице Разина вели с нарушением нормативов.

Прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации. После этого виновное должностное лицо привлекли к ответственности по статье «Нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами» (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ).

— По результатам вмешательства произвели перерасчет на сумму почти 150 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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