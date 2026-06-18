Две партии продукции экспортировали из Ростовской области в Абхазию

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 8 по 11 июня 2026 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили две партии продукции общим весом более 27 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Экспорту подлежали: корма для непродуктивных животных (более 16 тонн) и готовая молочная продукция (10,9 тонны), — говорится в опубликованной информации.

Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она полностью соответствовала требованиям страны-импортера. Нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не выявили.

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