Цена за литр топлива АИ-98 в Ростовской области составила 97 рублей

На прошлой неделе средняя стоимость бензина в регионе составляла 72,34 рубля за литр. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за неделю вновь изменилась стоимость автомобильного топлива. Обновленную информацию публикует Росстат.

За период с 9 по 15 июня средняя стоимость бензина в регионе составляла 72,34 рубля за литр, это на 2,04 рубля больше, чем неделей ранее. Напомним, в период со 2 по 8 июня составляла 70,30 рубля.

Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 15 июня 2026 года:

АИ-92: 67,73 рубля (неделей ранее было 65,66 рубля);

АИ-95: 74,73 рубля (было 72,66 рубля);

АИ-98 и выше: 97 рублей (было 95,71 рубля);

Дизельное топливо: 77,30 рубля (было 75,67 рубля).

Добавим, общая цена бензина по ЮФО 15 июня составляла 72 рубля, за дизель - 79,33 рубля. Стоимость по России - 69,11 и 80,78 рубля соответственно.

Напомним, ранее донские власти ответили на слухи об ограничениях на продажу бензина.

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