В Ростовской области власти ответили на слухи об ограничениях на продажу бензина

В Ростовской области опровергли сообщения о лимитах на продажу бензина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области не вводили лимиты на продажу бензина. Об этом заявили власти после вопросов жителей региона в телеграм-канале губернатора Юрия Слюсаря, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

Ситуацию прокомментировали после того, как люди заявили, что некоторые АЗС Таганрога не продают больше 15 литров бензина одному водителю.

— Минпромэнерго Ростовской области не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц, — приводят в публикации цитату властей.

Ранее появилась информация, что жители Дона из-за слухов об очередях и нехватке топлива начали скупать бензин впрок. В соцсетях заявили, что такое поведение может спровоцировать дефицит.

При этом накануне заместитель губернатора региона Игорь Сорокин подчеркнул, что запасов топлива на донских нефтебазах достаточно. По словам чиновника, крупные АЗС работают в штатном режиме, но возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.

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