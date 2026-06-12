Жители Ростовской области из-за слухов начали скупать бензин впрок

Очевидцы рассказали о ситуации на некоторых АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На некоторых автозаправках в Ростовской области начал быстро заканчиваться бензин. По всей видимости, люди закупаются впрок и таким образом сами создают нехватку автомобильного топлива. Об этом заявили в соцсетях.

Как обстоят дела на всех АЗС региона, очевидцы не могут сказать, но недостаток бензина заметили на некоторых заправках в Шахтах и Ростове-на-Дону. Кроме того, жители региона сообщают, что у частников поднялись цены.

— Такие дефициты создаются искусственно. Вчера в город приезжали и заправлялись до 1000 литров. Некоторые водители захватывают с собой канистры, чтобы тоже было на всякий. Естественно, поставок требуется больше, а на это нужно время, — написали в одном из городских пабликов.

Напомним, накануне фиксировали рост цен на все виды топлива. Этот факт подтвердила также глава донского минсельхозпрода Анна Касьяненко. Министр пояснила, что влияние на ситуацию оказывают «внеплановые остановки и снижение производительности крупных нефтеперерабатывающих предприятий».

При этом ранее заместитель губернатора региона Игорь Сорокин подчеркнул, что запасов топлива на донских нефтебазах достаточно, и крупные АЗС работают в штатном режиме. При этом, по словам чиновника, возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.

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