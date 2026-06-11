Глава минсельхоза Ростовской области объяснила рост цен на бензин

На данный момент хозяйства заготовили больше 70 тысяч тонн дизельного топлива. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуацию с топливом для сельхозтехники прокомментировала заместитель губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко.

По словам главы донского минсельхозпрода, на рынке нефтепродуктов отмечают рост цен на топливо и ограничения в поставках ГСМ. Влияние оказывают «внеплановые остановки и снижение производительности крупных нефтеперерабатывающих предприятий», заявила Анна Касьяненко.

— Для успешного проведения уборочной кампании важно обеспечить хозяйства запасами топлива. Совместно с правительством области принимаем меры по стабилизации ситуации и рекомендуем аграриям максимально использовать имеющиеся мощности для хранения ГСМ, — сказала Анна Касьяненко.

По информации властей, на данный момент хозяйства заготовили больше 70 тысяч тонн дизельного топлива, и это около 54% от общей потребности на период полевых работ. Вопрос топливного обеспечения находится на контроле минсельхозпрода Ростовской области.

Напомним, ранее заместитель губернатора региона Игорь Сорокин заявил, что запасов топлива на донских нефтебазах достаточно, и крупные АЗС работают в штатном режиме. При этом возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.

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