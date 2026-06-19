За сутки на Дону спасатели потушили 11 техногенных пожаров

140 спасателей работали на пожарах и авариях 18 июня в Ростовской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки 18 июня пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 11 техногенных пожаров и выезжали на три дорожно-транспортных происшествия. Такую статистику подвели в донском МЧС.

Известно, что на ликвидацию последствий всех происшествий привлекались 140 человек личного состава и 35 единиц спецтехники.

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