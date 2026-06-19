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НовостиОбщество19 июня 2026 6:45

Движение транспорта ограничат из-за дорожных работ на трассе Ростов – Таганрог

Краткосрочное ограничение проезда введут на 63-м км трассы Р-280 «Новороссия»
Ангелина СКИБА
Речь идет о проезжей части на обходе Таганрога.

Речь идет о проезжей части на обходе Таганрога.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 19 июня, с 15:20 до 17:20 ограничат движение транспорта на 63-м км трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области. Такие же ограничения действовали и вчера, 18 июня, сообщает ФКУ Упрдор «Тамань».

Речь идет об участке обхода Таганрога. Там ведется капитальный ремонт путепровода, поэтому движение организовали в реверсивном режиме (по одной полосе). В указанное время специалисты будут устраивать балки пролетов для устройства двух новых полос.

Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок. Нужно быть внимательными и осторожными в зоне ведения работ, следить за сигналами регулировщиков, а также строго соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.

Напомним, в 2024 года началось обновление переправы на 16-м км трассы Р-280. Планируется расширение проезжей части до четырех полос. Сейчас мостовики устраивают две новые полосы, чтобы перенаправить машины и отремонтировать две старые полосы.

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