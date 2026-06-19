Град обрушился на Шахты днем 19 июня

Град за считанные секунды засыпал дороги и дворы, а затем растаял. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 19 июня в Шахтах прошел град, он побил машины, огороды и теплицы. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

По словам шахтинцев, град налетел резко и в считанные секунды белой крошкой засыпал дороги и дворы. Некоторые пытались защитить свой транспорт и грядки, укрывая их чем придется, но это не особо помогло.

К слову, в некоторых других городах региона, в частности в Ростове-на-Дону, небо в эту пятницу ясное, а погода пока не предвещает ненастья.

Напомним, ранее в Ростовской области продлили штормовое предупреждение. Грозовые ливни с градом и ветром до 20-23 м/с местами возможны до конца суток 19, 20 и 21 июня.

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