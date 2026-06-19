Четверо выпускников стали двухсотбалльниками на ЕГЭ в Ростовской области

В Ростовской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Теперь с учетом предыдущих результатов по истории, литературе и химии некоторые выпускники стали двухсотбалльниками. О этом рассказал заместитель губернатора Андрей Фатеев.

— Это ребята из Ростова-на-Дону и Зерноградского района, сейчас таких выпускников четверо: двое из них получили максимальные баллы на экзаменах по русскому языку и химии, два выпускника набрали сто баллов по русскому языку и истории, — сообщил Андрей Фатеев.

В четверку двухсотбалльников вошли:

— София Германова — школы № 60 в Ростове-на-Дону (русский язык, химия);

— Матвей Соловьев — Классический лицей № 1 в Ростове-на-Дону (русский язык, история);

— Амир Хузиев — школа № 17 в Ростове-на-Дону (русский язык, история);

— Александра Истомина — зерноградская гимназия (русский язык, химия).

Стобалльников в Ростовской области сейчас 115 человек.

Напомним, русский язык — обязательный предмет ЕГЭ. В этом году его сдали больше 16,5 тысячи человек. Максимальные баллы набрали 52 выпускника. В этом году в регионе на 29% выросло число высокобалльников.

Результаты ЕГЭ по математике станут известны не позднее 24 июня.

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