В Ростовской области начали чаще находить восточную плодожорку

Плодожорка опасна для садовых деревьев. Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опасного карантинного вредителя — восточную плодожорку — выявили в Ростовской области. Об этом на всероссийском научном конгрессе в Ростове-на-Дону сообщила докладчик Академии биологии и медицины ЮФУ Александра Святоха.

Авторы исследования опирались на собственные данные, не учитывая статистику надзорных органов. Оказалось, что количество обнаруженных во время мониторинга особей ежегодно увеличивалось. Плодожорку обнаружили в Аксайском, Азовском, Неклиновском, Сальском и Кагальницком районах, а также в Батайске и Ростове-на-Дону.

В Ростовскую область насекомое могло попасть с завезенным посадочным материалом. Напомним, плодожорка опасна для садовых деревьев. От вредителя страдают не только плоды, но и побеги.

В ЮФУ журналисту «КП — Ростов-на-Дону» дополнительно рассказали, что заявления об «угрозе плодожорки для урожая» часто не совсем верны, так как многие подобные насекомые не являются инвазивными и живут в регионе постоянно. В целом, подчеркивают ученые, вредоносность восточной плодожорки в Ростовской области требует изучения, а динамика распространения — постоянного мониторинга.

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