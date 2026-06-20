В четырех районах Ростовской области сбили БПЛА в ночь на 20 июня

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на 20 июня в небе над Ростовской областью силы ПВО сбили дроны. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
БПЛА уничтожили в Чертковском, Миллеровском, Морозовском, Красносулинском районах.
– Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, – сказано в сообщении.
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