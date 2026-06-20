Житель Новочеркасска потерял 1,6 млн рублей после общения на сайте знакомств

Полиция уже ищет мошенников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

37-летний житель Новочеркасска познакомился с девушкой на сайте знакомств, а потом узнал от нее о возможности быстрого заработка. Мужчина поверил и потерял более 1,6 млн рублей. Об этом рассказали в донском главке МВД.

Как рассказал в полиции сам мужчина, он довольно долго переписывался с девушкой, а потом она предложила ему инвестировать в биржевую торговлю и передала контакт знакомого «финансового аналитика», а также ссылку на приложение биржевой площадки.

На протяжении месяца новочеркасец слушал советы «куратора» и за это время перевел больше миллиона рублей через QR-коды, электронные кошельки и банковские карты. Деньги якобы нужны были для конвертации рублей в валюту. Однако, когда мужчина попытался вывести прибыль, он не смог этого сделать, а его советчик перестал выходить на связь.

По факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже завели дело, сейчас обманщиков ищут.

Жителям Дона напоминают: нельзя верить обещаниям быстро разбогатеть. Любые гарантии крупного дохода за короткий срок — мошенничество. Не переходите по подозрительным ссылкам и не передавайте данные аккаунтов и банковских карт.

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