При пожаре в жилом доме в Таганроге погиб мужчина, есть пострадавшая

Личность погибшего мужчины устанавливают, проводятся следственные мероприятия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

20 июня в Таганроге при пожаре в одноэтажном многоквартирном доме погиб мужчина, также пострадала женщина. Тушение на месте происшествия вели в течение трех часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Вызов на Ленина, 18 поступил в 8:05. Горела квартира. Сначала площадь пожара составляла 30 кв. метров, но потом она увеличилась до 120 кв. метров. Все потушили в 10:59. Работали 12 пожарных, использовалось три единицы техники, — рассказали в экстренном ведомстве.

Личность погибшего мужчины устанавливают, проводятся следственные мероприятия. Остальная информация уточняется, добавили в МЧС.

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