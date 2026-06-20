90 млн рублей направят на новые школы креативных индустрий в Ростовской области

Школы креативных индустрий школы планируют открыть в Целинском районе и Ростове-на-Дону. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Октябрьском районе Ростовской области в ходе выездного совещания обсудили развитие образовательных креативных пространств для молодежи. Тему подняли при участии губернатора Юрия Слюсаря и депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета по культуре Госдумы Александра Шолохова.

Креативные индустрии на Дону развивают через создание современных образовательных и культурных пространств в рамках национального проекта «Культура» и «Семья».

Например, ранее открыли 19 модельных библиотек и десять виртуальных концертных залов. Отдельно в Целинском районе создали студию мультипликации, а в Батайске появился робот, который проводит экскурсии, викторины, обзоры книг.

Также на Дону расширяют сеть школ креативных индустрий. Уже есть три школы, они работают в Ростове-на-Дону и Волгодонске. На эти объекты федеральные и областные власти направили более 208 млн рублей.

Школы креативных индустрий — образовательные пространства, где подростки занимаются проектами и получают новые навыки в студиях с современным оборудованием. В течение двух лет такие школы планируют открыть в Целинском районе и Ростове-на-Дону. На эти цели предусмотрено 90 млн рублей.

— Участие в этих активностях направит энергию молодых людей на творчество и созидание, убережет от деструктивных влияний. А нам необходимо создавать условия для развития креативного мышления, - отметил Юрий Слюсарь.

Глава региона напомнил об удачном проекте в районном краеведческом музее. Там ребята создали стенд, где голосами детей были переданы воспоминания об оккупации района.

Также губернатор поддержал идею о продлении инвестиционного налогового вычета для организаций, оказывающих поддержку учреждениям культуры.

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