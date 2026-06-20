Продажу алкоголя ограничат в Ростове во время школьных выпускных

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Запрет на розничную продажу алкоголя введут в Ростове-на-Дону 27 июня, в этот день в школах для одиннадцатиклассников проведут выпускные с вручением аттестатов.
Ограничения введут в рамках областного закона. Нарушителей ждут штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Возможна конфискация товара.
При этом запрет не будет касаться точек общепита.
Напомним, аттестаты девятиклассникам должны вручить 1 июля.
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