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НовостиОбщество20 июня 2026 6:56

Продажу алкоголя ограничат в Ростове во время школьных выпускных

27 июня в Ростове и области ограничат розничную продажу алкоголя
Ангелина СКИБА
Нарушителей ждут штрафы, возможна конфискация товара.

Нарушителей ждут штрафы, возможна конфискация товара.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Запрет на розничную продажу алкоголя введут в Ростове-на-Дону 27 июня, в этот день в школах для одиннадцатиклассников проведут выпускные с вручением аттестатов.

Ограничения введут в рамках областного закона. Нарушителей ждут штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Возможна конфискация товара.

При этом запрет не будет касаться точек общепита.

Напомним, аттестаты девятиклассникам должны вручить 1 июля.

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