Две новых ЛЭП появятся на отрезке трассы М-4 в Ростовской области

Места установки ЛЭП пока не определили. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Энергообеспечение платного участка М-4 в Ростовской области увеличат за 38,6 млн рублей. Подрядчика для этих целей ищет ПАО «Россети Юг», сообщает «Город N».

Планируется строительство двух линий электропередач (ЛЭП) на отрезке с 933 до 1024 км трассы М-4. К новым ЛЭП собираются подключить пункты взимания платы, освещение магистрали и все объекты, которые не подключат к солнечным панелям.

Подрядчику нужно оформить исходно-разрешительную документацию и выполнить кадастровые работы. Места установки ЛЭП пока не определили, инженерные и другие изыскания, а также необходимые согласования входят в смету. Сроки реализации проекта установят при заключении контракта.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Дорогу на улицах Сарьяна — Мясникова в Ростове отремонтируют за 80 млн рублей

Губернатор лично проверил дорогу на Сарьяна — Мясникова в Ростове (подробности)