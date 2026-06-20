В Таганроге 17-летнего парня будут судить за использование чужой карты в ТРЦ

Дело рассмотрят в суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге 17-летний парень воспользовался чужой банковской картой и стал подозреваемым по уголовной статье. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По информации СК, в январе 2026 года молодой человек нашел на улице карту, которую потеряла одна из женщин, и забрал себе. Он знал, что код не нужен, если покупки будут меньше 1 тысячи рублей. В итоге за час в торгово-развлекательном центре юноша сделал несколько платежей.

Когда парня задержали, он во всем признался. Было возбуждено дело по статье «Покушение на кражу денежных средств с банковского счета» (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Теперь обвинения рассмотрят в суде. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

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