21 июня в Ростове и области встретят самый длинный световой день в году

Июньское солнцестояние наступит днем 21 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростова-на-Дону и области уже завтра, 21 июня, встретят начало астрономического лета, этот период откроет летнее солнцестояние. Информация указана на сайте, посвященном астрономическим прогнозам и явлениям.

Июньское солнцестояние в Северном полушарии наступит днем, после 11 часов по мск, 21 июня. Это будет самый длинный световой день в году.

Солнцестояния происходят из-за того, что ось вращения Земли наклонена относительно земной орбиты вокруг Солнца. Это момент, когда светило максимально удалено к северу или югу от небесного экватора.

В XXI веке 47 июньских солнцестояний приходятся на 20 июня и 53 — на 21 июня. Следующее солнцестояние 22 июня должно произойти в 2203 году, а солнцестояние 19 июня — в 2488 году.

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