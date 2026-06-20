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НовостиОбщество20 июня 2026 11:52

В Матвеево-Курганском районе Дона опровергли митинг в День памяти и скорби

Дина Алборова: информация о митинге в Матвеево-Курганском районе является недостоверной
Ангелина СКИБА
Жителей Матвеево-Курганского района попросили не поддаваться на провокации.

Жителей Матвеево-Курганского района попросили не поддаваться на провокации.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Матвеево-Курганского района Ростовской области опровергли митинг в День памяти и скорби. Комментарий поступил сегодня, 20 июня, от главы района Дины Алборовой.

— В мессенджерах и соцсетях распространяется информация о проведении митинга в День памяти и скорби. Официально заявляю, что данная информация является недостоверной. Прошу не поддаваться на провокации и соблюдать меры предосторожности, — обратилась в соцсетях к жителям Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

День памяти и скорби — 22 июня. Именно в этот день в 1941 году Германия и ее союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Великая Отечественная война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области.

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