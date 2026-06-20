1,2 млрд рублей инвестируют в развитие молочного завода в Ростовской области

Инвестпроект собираются реализовать в течение пяти лет. Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 1,2 млрд рублей вложат в модернизацию молочного завода «Мясниковский». Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Подписали с руководством предприятия соглашение о сотрудничестве. Планируется фактически удвоение объемов производства, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Мощности предприятия должны увеличиться с 200 до 350 тонн в сутки. Переработка молока вырастет на 77%. Расширится ассортимент, кроме цельномолочной продукции будут производить сыры, йогурты и другую продукцию.

Проект предполагает работу с очистными сооружениями. Инвестпроект собираются реализовать в течение пяти лет.

— Мы поддерживаем производства, которые делают ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Бизнес вкладывает свои средства, мы оказываем господдержку. Выделили заводу субсидию 19,5 млн рублей на переработку сырого молока, — добавил Юрий Слюсарь.

На заводе откроют 20 рабочих мест. Также ожидается, что предприятие принесет дополнительные налоги, которые пойдут на социальные программы в Мясниковском районе.

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