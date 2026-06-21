ВСУ сбросили мины на автодорогу, ведущую в Ростовскую область из ДНР

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
Украинские войска сбросили мины на трассу, ведущую из ДНР в Ростовскую область. Как сообщает ТАСС, это случилось на участке дороги от города Амвросиевка до контрольно-пропускного пункта «Успенка» в Матвеево-Курганском районе.
Дорога здесь была перекрыта, а контроль оперативных служб усилен. В настоящее время автомобильный пропускной пункт работает в штатном режиме.
Ранее, 20 июня, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ночью ВСУ сбросили с помощью беспилотников взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги республики в сторону Ростовской области.
- В выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых, - говорится в сообщении.
Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался его убрать. В результате произошел взрыв, два человека погибли.
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