ВСУ сбросили мины на автодорогу, ведущую в Ростовскую область из ДНР

На трассе, ведущей из ДНР в Ростовскую область ВСУ разбросали мины. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские войска сбросили мины на трассу, ведущую из ДНР в Ростовскую область. Как сообщает ТАСС, это случилось на участке дороги от города Амвросиевка до контрольно-пропускного пункта «Успенка» в Матвеево-Курганском районе.

Дорога здесь была перекрыта, а контроль оперативных служб усилен. В настоящее время автомобильный пропускной пункт работает в штатном режиме.

Ранее, 20 июня, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ночью ВСУ сбросили с помощью беспилотников взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги республики в сторону Ростовской области.

- В выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых, - говорится в сообщении.

Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался его убрать. В результате произошел взрыв, два человека погибли.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше десятка БПЛА атаковали Ростовскую область в ночь на 21 июня

Силы ПВО сбили вражеских дроны в семи муниципалитетах Ростовской области (подробнее)