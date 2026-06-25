Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 25 июня

Света не будет в нескольких районах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 25 июня затронут десятки домов в нескольких районах города. По данным энергетиков, без электроэнергии в четверг останутся тысячи жителей Ростова. Рассказываем, где именно.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- улица Тельмана, 130-150 и 157-179;

- переулок Крепостной, 113-137;

- улица Красноармейская, 143-157;

- улица Города Волос, 118-130 и 137-149;

- улица Обсерваторная, 38;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица Суворова, 113-117, 125;

- переулок Трамвайщиков, 26-36;

- переулок Крепостной, 73-75, 83, 76-96;

- улица Журавлева, 45/103;

- улица Большая Садовая, 125-127;

- улица Суворова, 1/7, 1/8, 1/9.

С 9:00 до 18:00:

- переулок Белозерский, 48, 48А;

- улица Белореченская, 1-5 и 23-29;

- переулок Ботанический спуск, 1А, 3, 5, 5А, 5Б;

- переулок Вагайский, 1;

- переулок Гродненский, 1-9 и 2-6;

- улица Достоевского, 1-49 и 6-62;

- улица КИМа, 1-35 и 2-16;

- переулок Кумский, 2-6 и 3-7;

- улица Лесопарковая, 4-54, 1-17, 25А, 23;

- переулок Майкопский, 2, 4, 4Б, 2-18, 7-33;

- улица Некрасовская, 85;

- улица Родниковая, 1-17, 2-4, 2Б, 2Г, 11А, 17А, 4Б, 4Д;

- улица Песчаная, 21, 1-15, 4-24;

- улица Писательская, 7-65 и 10-52;

- переулок Силикатный, 14-16, 22-26, 29-47;

- переулок Сулинский, 1-15.

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