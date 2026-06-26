Сотни жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 26 июня

Света не будет в десятках многоквартирных домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 26 июня коснутся сотен жителей города. Об этом предупредили в «Донэнерго». Выяснили адреса, где света не будет.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица Пушкинская, 134/68, 163-169, 171, 173А, 173Б, 175;

- улица Максима Горького, 166, 168, 169/163;

- переулок Университетский, 115.

С 9:00 до 12:00:

- проспект 40-летия Победы, 37-57, 61/1.

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