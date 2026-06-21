Герой СВО обезвредил нападавшего на людей с мачете в краснодарском ТЦ

ЧП произошло в торговом центре.

Герой СВО спас людей во время нападения в ТЦ в Краснодаре. Об этом рассказали наши коллеги из «КП – Кубань».

Напомним, 20 июня, в торговом центре Краснодара 19-летний местный житель с мачете убил женщину и ранил пятерых человек. Трагедия развернулась на глазах у десятков посетителей. Среди них был 32-летний Александр Воевода — военнослужащий, участник СВО. Он приехал в ТЦ с женой и сыном.

Когда вооруженный молодой мужчина побежал от охраны вверх по эскалатору, Александр отправил семью в магазин, а сам бросился за ним. Нападавший забежал в детский центр, где отдыхали семьи. Он поджег на столе горючую смесь. В этот момент в помещение ворвался Воевода.

— Между мной и ним была девочка на качелях. Я снял ее, взял детский велосипед и пошел на него. Он лег. Я подбежал, снял с него ремень и связал руки, — рассказал герой.

Позже нападавший признался, что хотел взять заложников и чтобы его застрелили. После задержания того вывели на улицу. Там Александр заметил раненого охранника. У мужчины сквозь бинт сочилась кровь. Воевода достал из машины жгут и наложил его пострадавшему.

Сам Александр — действующий военный. В 2022 году он получил тяжелое ранение, восстанавливался в госпитале. Награжден орденом Мужества и медалью за боевые отличия. Сейчас он в отпуске, но регулярно ездит в зону СВО.

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