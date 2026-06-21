Депутат Госдумы Вольфсон: снижение господдержки ипотеки до 25–30% закономерно

Депутат считает, что главная проблема для первичного рынка сейчас — не сокращение льгот, а высокая ключевая ставка и заградительные рыночные ставки. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Планы Минфина по уменьшению участия государства в ипотечном кредитовании до 25—30% к 2030 году не станут неожиданностью для рынка. Такое мнение в интервью RTVI высказал депутат Илья Вольфсон. Он назвал этот процесс закономерным.

Сворачивание массовой господдержки идет планомерно уже несколько лет. Это делают поэтапно, чтобы изменения не стали шоком для застройщиков. Снижение будет постепенным, по мере уменьшения ключевой ставки и роста рыночных выдач.

Вольфсон отметил, что государство не отказывается от поддержки, а меняет ее качество. Льготная ипотека должна стать адресной соцпомощью, а не «вечным двигателем» рынка. К примеру, расходы на программы в 2025 году достигли исторического максимума — около 2 трлн рублей.

По мнению депутата, льготы должны получать те, кто действительно нуждается: учителя, врачи, сотрудники полиции, участники СВО и их семьи. И к 1 июля правительство представит обновленные условия семейной ипотеки. Обсуждается дифференциация ставки в зависимости от числа детей: для семей с одним ребенком — 10–12%, с двумя — около 6%, с тремя — около 4%.

Депутат считает, что главная проблема для первичного рынка сейчас — не сокращение льгот, а высокая ключевая ставка и заградительные рыночные ставки. Строительная отрасль в этих условиях не развивается, а выживает, и для ее восстановления потребуется время.

Вольфсон подчеркнул, что строительство дает мощный мультипликативный эффект. Одно рабочее место на стройке создает занятость в десятках смежных сфер. И парламенту, правительству и ЦБ предстоит совместная работа. Нужно, чтобы кредитно-денежная политика не становилась глухим блоком для отрасли, считает депутат. Кроме того, в комитете по строительству Госдумы также прорабатывают механизмы арендного жилья и лизинга квартир.

Депутат уверен: сокращение господдержки не охладит продажи, если гражданам вернут доступные ставки по рыночной ипотеке.

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