Депутат Госдумы Миронов: конфликт на Ближнем Востоке еще не завершен

Сергей Миронов дал оценку продолжительности ближневосточного кризиса. Фото: Мария Ворнакова.

Говорить о завершении ближневосточного конфликта преждевременно. Такое мнение в интервью RTVI высказал депутат Госдумы и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его оценке, США фактически проиграли эту войну, поэтому и стремятся к мирному соглашению с Ираном. Однако сорвать сделку может Израиль.

15 июня Тегеран и Вашингтон объявили о подготовке к подписанию меморандума о взаимопонимании. Документ уже подписан в электронной форме. Официальная церемония состоится 19 июня в Швейцарии.

Согласно договоренностям, США снимут морскую блокаду иранских портов и откроют Ормузский пролив в течение 30 дней. Стороны договорились о прекращении боевых действий и 60-дневном перемирии. В этот период обсудят снятие санкций, ядерную программу и восстановление Ирана. Помощь в восстановлении оценивается не менее чем в 300 миллиардов долларов.

Миронов считает, что даже после подписания документа положение США будет выглядеть как «чудом ушли».

— Богатейшая страна потерпела поражение от Ирана, но выход из войны — лучшее решение, — считает политик.

Вместе с тем он обратил внимание на Израиль. Тот уже дал понять, что не намерен полностью выполнять условия перемирия. Израиль сохраняет право на удары по «Хезболле» и не выводит войска из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе.

— До 19 июня Тель-Авив может устроить провокацию. Даже после подписания сделки у Израиля есть два месяца, чтобы сорвать переговоры. Он будет стремиться заставить США продолжать проигранную войну, так как Америка — их единственный защитник.

Иран относится к соглашению с явным недоверием. Тегеран намерен проверять серьезность намерений Вашингтона, особенно в вопросе разморозки 24 миллиардов долларов. США, в свою очередь, обещают это сделать только после выполнения Ираном всех обязательств.

Трамп подтвердил подписание меморандума. Ормузский пролив откроется полностью 19 июня после официальной церемонии. После этого США сосредоточатся на конфликте России и Украины.

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