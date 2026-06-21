Депутат ГД Арефьев: удары БПЛА требуют модернизации ПВО и экономики

Депутат напоминает, что система ПВО создана для дальнобойных ракет, и нужно быстрее ставить на вооружение установки для обнаружения беспилотников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Удары БПЛА и топливный кризис требуют от России модернизации ПВО и перехода к мобилизационной экономике. Об этом RTVI сообщил Николай Арефьев, первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, на полях съезда КПРФ.

По его словам, система ПВО создана для дальнобойных ракет, но плохо справляется с беспилотниками. Установки для обнаружения низколетящих целей уже существуют. Их нужно быстрее ставить на вооружение. Промедление обходится стране слишком дорого.

Депутат считает, что Минобороны должно активнее сотрудничать с учеными и конструкторами. Это позволит защитить города, НПЗ и объекты жизнеобеспечения.

Из-за ударов по заводам правительство разрешило выпускать топливо класса «Евро-5» по упрощенным нормативам. Содержание серы в бензине выросло в 15 раз, в дизеле — в 35 раз. Эксперты предупреждают, что это повредит двигателям и увеличит расходы автовладельцев.

Арефьев связал проблемы с системными недостатками экономики. Вместо решительных действий, по его мнению, власти занимаются уговорами. Коммунисты предлагают мобилизационную модель, где экономика работает на государственные интересы, а не на частную прибыль. Это позволит оперативно реагировать на угрозы и защищать страну.

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