Жители Ростова пришли на набережную ранним утром в День памяти и скорби

Ростовчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Фото: Александр Скрябин.

В понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби ростовчане почтили героев Великой Отечественной войны. Памятная акция прошла ранним утром на городской набережной, рассказал глава города Александр Скрябин.

- Сегодня в четыре утра к Дону, на Ростовскую набережную пришли их правнуки. Правнуки тех, кто победил, отстроил Ростов из руин, дал путевку в жизнь всем последующим поколениям, — написал Александр Юрьевич.

Вспоминая события начала войны, руководитель администрации отметил массовый героизм местных жителей. На фронт ушли около 100 тысяч ростовчан, при этом почти половина из них погибла на полях сражений.

За годы войны донская столица пережила две оккупации и масштабные разрушения. Местом массовой гибели людей стала Змиевская балка, а уроженец региона Алексей Берест участвовал в водружении Знамени Победы над берлинским Рейхстагом.

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На фронт ушли около 100 тысяч ростовчан. Фото: Александр Скрябин.

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