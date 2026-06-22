Из Таганрога на передовую отправили машину с продуктами для участников СВО

Общественники из Таганрога отправили гуманитарный груз в зону проведения СВО. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Общественная организация «Союз десантников Таганрога» отправила очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

- Помощь фронту — это наш общий долг, и таганрожцы вновь доказывают, что умеют сплачиваться ради общего дела, — отметила власти Светлана Анатольевна в социальных сетях.

В состав груза вошли маскировочные сети, сделанные местными волонтерами, а также запасы чая и тушенки. Продукты питания неравнодушные горожане приносили в специализированный центр «Никто, кроме нас!».

Кроме того, на передовую передали крупную партию питьевой воды. Сбор бутилированной воды организовали воспитанники и сотрудники таганрогского детского сада номер 52.

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