Рыба может спасти Азовское море от цветения медуз

Если в Азовском море снизится количество медуз, рост вылова рыбы может вырасти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На всероссийском научном конгрессе в Ростове-на-Дону кандидат биологических наук, зоолог Сергей Дудкин рассказал, что хамса является естественным конкурентом медуз за пищу. Если в Азовском море снизится количество медуз, вылов рыбы может вырасти.

Сокращать популяцию гребневиков можно через разведение хамсы, а также с помощью ограничений на добычу этой рыбы.

Напомним, ранее Сергей Дудкин рассказал «КП Ростов-на-Дону», что в 2016 году в Азовском море выловили 54 тысячи тонн азовской хамсы, а в 2025 – 9,5 тысячи. Разница, по мнению ученого, была связана именно с влиянием медуз.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Осолонение Азовского моря может повлиять на рацион дельфинов-азовок

В Ростове рассказали об опасностях, с которыми сталкиваются дельфины-азовки (подробности)