Самую дешевую говядину в Ростовской области нашли в продаже в Сальске

Самую дешевую в области говядину на 15 июня продавали в Сальске. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В середине июня 2026 года средняя цена за килограмм говядины в Ростовской области составила 702,56 рубля. Это оказалось на 1,67 рубля ниже, чем месяц назад. В отдельных городах стоимость продукта оказалась выше и ниже, чем по региону, говорится на сайте Ростовстата.

Самую дешевую в области говядину на 15 июня продавали в Сальске за 651,98 рубля. Самую дорогую нашли в Таганроге — 714,16 рубля. Цена в Ростове-на-Дону также оставалась выше среднего — 711,78 рубля за килограмм.

Добавим, средняя стоимость килограмма свинины на отчетный период составляла 424,25 рубля, баранина стоила 799,96 рубля. Куры охлажденные и мороженые в среднем продавались по 224,17 рубля.

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