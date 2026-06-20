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НовостиОбщество20 июня 2026 12:52

В Ростове зафиксировали повышение стоимости бензина

Очевидцы рассказали, сколько стоит бензин на одной из АЗС в Ростове
Ангелина СКИБА
АИ-92 видели по 75,66 рубля, АИ-95 продавался по 82,32 рубля.

АИ-92 видели по 75,66 рубля, АИ-95 продавался по 82,32 рубля.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону зафиксировали повышение цен на бензин. О стоимости топлива на одной из заправок города рассказали очевидцы.

По словам ростовчан, АИ-92 видели по 75,66 рубля, а бензин марки АИ-95 продавался по 82,32 рубля.

Ранее Росстат сообщил, что в период с 9 по 15 июня средняя стоимость бензина в регионе составляла 72,34 рубля за литр, и это было на 2,04 рубля больше, чем неделей ранее. В частности, стоимость АИ-92 зафиксировали на уровне в 67,73 рубля, а АИ-95 стоил 74,73 рубля.

Напомним, накануне донские власти ответили на слухи об ограничениях на продажу бензина.

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