В Ростовской области начали продавать бензин через объявления

Стоимость бензина в объявлениях — от 88 до 100 рублей, цена за дизель — 80 рублей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области частные продавцы начали предлагать бензин через интернет-сайты. Например, на одном из порталов с бесплатными объявлениями можно найти как минимум три таких предложения.

Местоположение в одном из объявлений — село в Неклиновском районе, в двух других объявлениях — Ростов-на-Дону. Предлагают дизельное топливо, бензин АИ-92 и АИ-95. Говорится об оптовых поставках и о возможности для водителей заправиться на АЗС. В частности, один из продавцов указал, что объем продажи варьируется от 500 до 5000 литров.

Стоимость бензина в объявлениях — от 88 до 100 рублей, цена за дизель — 80 рублей.

Напомним, на прошлой неделе Росстат зафиксировал среднюю стоимость автомобильного топлива на АЗС. Цены на разные марки бензина составляли от 67,73 до 97 рублей за литр, стоимость дизельного топлива отметили на уровне в 77,30 рубля.

Ранее также появилась информация, что жители Дона из-за слухов об очередях и нехватке топлива начали скупать бензин впрок. Ситуацию с бензином уже несколько раз комментировали донские власти.

В частности, по словам заместителя губернатора региона Игоря Сорокина, запасов на донских нефтебазах достаточно, крупные заправки работают в штатном режиме, но возможны локальные затруднения на небольших АЗС.

Также власти региона подчеркнули, что не вводили лимиты на продажу бензина, отметив, что «Минпромэнерго Ростовской области не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц».

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