В ККС Ростовской области рассмотрят отставку и прекращение полномочий судей

Решения вынесут по итогам заседания ККС. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании Квалификационной коллегии судей (ККС) Ростовской области рассмотрят вопросы о прекращении полномочий нескольких судей. Решения вынесут 26 июня.

Прекращение полномочий могут утвердить для трех человек: судей Ростовского областного суда, Ремонтненского районного суда, а также для мирового судьи судебного участка № 6 в Первомайском судебном районе Ростова-на-Дону.

Отдельно планируют рассмотреть вопрос о прекращении отставки мирового судьи судебного участка № 3 Пролетарского района Ростова-на-Дону.

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