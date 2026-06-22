Глава Ростовской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне

22 июня, в День памяти и скорби, на мемориальном комплексе «Кумженская роща» в Ростове-на-Дону почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии принял участие губернатор Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба главы региона.
Также присутствовали представители Заксобрания Дона, ЮВО, аппарата полномочного представителя президента в ЮФО и совета ветеранов, представители духовенства, главы дипломатических представительств, Герои России и ветераны СВО.
Все собравшиеся принесли цветы. Также рота почетного караула возложила гирлянду к вечному огню монумента «Штурм». Состоялась минута молчания.
Напомним, 85 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Боевые действия шли 1418 дней. В годы Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды был под оккупацией, были убиты свыше 182 тысяч мирных жителей. С полей сражений домой не вернулись 665 тысяч жителей Дона.
Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны также можно в интернете. Для этого нужно зайти на сайт минута-памяти.рф, за 60 секунд сложить цифрового журавлика — символ скорби — и поделиться им в соцсетях с хэштегом #МинутаПамяти.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Жители Ростова пришли на набережную ранним утром в День памяти и скорби
Ростовчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны (подробности)