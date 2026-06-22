Глава Ростовской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Рота почетного караула возложила гирлянду к вечному огню монумента «Штурм». Фото: сайт правительства Ростовской области

22 июня, в День памяти и скорби, на мемориальном комплексе «Кумженская роща» в Ростове-на-Дону почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии принял участие губернатор Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба главы региона.

Также присутствовали представители Заксобрания Дона, ЮВО, аппарата полномочного представителя президента в ЮФО и совета ветеранов, представители духовенства, главы дипломатических представительств, Герои России и ветераны СВО.

Все собравшиеся принесли цветы. Также рота почетного караула возложила гирлянду к вечному огню монумента «Штурм». Состоялась минута молчания.

Напомним, 85 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Боевые действия шли 1418 дней. В годы Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды был под оккупацией, были убиты свыше 182 тысяч мирных жителей. С полей сражений домой не вернулись 665 тысяч жителей Дона.

Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны также можно в интернете. Для этого нужно зайти на сайт минута-памяти.рф, за 60 секунд сложить цифрового журавлика — символ скорби — и поделиться им в соцсетях с хэштегом #МинутаПамяти.

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