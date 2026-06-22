В переулке Спасском в Новочеркасске в рамках КРТ построят школу на 200 мест

Под застройку домов, соцобъектов и необходимой инфраструктуры выделили 18,8 га. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новочеркасске планируется комплексное развитие территории в переулке Спасском. Под застройку домов, соцобъектов и необходимой инфраструктуры выделили 18,8 га. Об этом порталу Домостройдон.ру сообщил глава регионального минстроя Сергей Куц.

Договор о комплексном развитии территории утвердили в 2023 году. На выделенном участке должны возвести восемь четырехэтажных многоквартирных жилых домов, школу на 200 мест, ТЦ в 1,7 тысячи кв. метров и такой же площади физкультурно-оздоровительный центр.

Градостроительный потенциал участка оценивается в 63 тысячи кв. метров жилья. Срок реализации проекта — семь лет. Окончательные технико-экономические показатели должны сформировать при работе с проектом и рабочей документацией.

Добавим, также в рамках КРТ с нежилой застройкой в Новочеркасске собираются обновить территорию на улице Молодежной. Площадь территории под застройку — 7 169 кв. метров.

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