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НовостиОбщество22 июня 2026 10:56

Более 7% жителей Ростовской области оказались за чертой бедности

Аналитики зафиксировали уровень бедности на Дону по итогам 2025 года
Ангелина СКИБА
По доходам населения Ростовская область оказалась на 34-м месте в России.

По доходам населения Ростовская область оказалась на 34-м месте в России.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году доля жителей Ростовской области, оказавшихся за чертой бедности, составила 7,1%. При этом показатель зафиксировали на 0,6 процентного пункта ниже по сравнению с предыдущим годом. Данные представлены в рейтинге на сайте РИА Новости.

По доходам населения в представленном списке Ростовская область оказалась на 34-м месте, между Тульской и Воронежской областями. Возглавили список Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.

Ранее сообщалось, что доля населения с доходами ниже уровня прожиточного минимума в Ростовской области может вновь измениться в 2026 году. Добавим, среднедушевой доход в прошлом году в регионе составлял почти 64,6 тысячи рублей в месяц, а уровень прожиточного минимума – 16,6 тысячи рублей.

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