Ростов вошел в тройку городов с самым быстрым падением цен на новостройки

Эксперты зафиксировали падение цен на новостройки в Ростове на 6%. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ростов-на-Дону вошел в тройку городов России с самым заметным снижением цен на квартиры в новостройках. Соответствующий рейтинг составили и опубликовали аналитики профильного сервиса недвижимости Циан.

- По итогам второго квартала донская столица заняла третье место по темпам падения стоимости первичного жилья. Квадратный метр в городе подешевел на 6,2 процентов, — говорится в материалах исследования.

Лидером списка стал Барнаул, где цены рухнули на 7,3 процентов. На второй строчке рейтинга расположился Оренбург, показавший снижение стоимости квартир почти на 6,6 процентов за три месяца.

Эксперты объясняют такую динамику общим падением спроса на фоне изменения условий выдачи ипотеки. В среднем по стране продажи строящегося жилья сократились на 22 процента, а глобальный рост цен остановился впервые за три года.

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