Группа губернаторского контроля проверила инфраструктуру в Мясниковском районе

В Мясниковском районе с рабочим визитом побывала группа губернаторского контроля. Фото: Правительство РО.

В Мясниковском районе с рабочим визитом побывала группа губернаторского контроля. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.

- Основное внимание было уделено проверке строительной площадки нового водопровода от хутора Ленинаван до села Большие Салы. Запуск объекта позволит улучшить водоснабжение почти 5000 местных жителей, — указано в официальном отчете ведомства.

Подрядчики уже возвели стены насосной станции, обустроили фундаменты для резервуаров и уложили 5100 метров труб. Строительство коммунальной магистрали ведется в рамках национального проекта.

Кроме того, заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий проверил состояние парка у родника Хазах-Чорвах в селе Чалтырь. Местные власти успешно устранили все недочеты, выявленные на территории зоны отдыха в декабре прошлого года.

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Подрядчики уже возвели стены насосной станции. Фото: Правительство РО.

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