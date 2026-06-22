В пятницу ФК «Ростов» проведет товарищескую игру против сальской команды. Фото: Футбольный клуб «Ростов».

Футбольный клуб «Ростов» проведет контрольный матч против команды «Сандата» из Сальского района. Об этом рассказали в социальных сетях донского коллектива.

- Игра состоится в пятницу, 26 июня, на стадионе «Олимп» имени Виктора Понедельника. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Видеотрансляция не запланирована, — указано в сообщении клуба.

Напомним, минувший сезон Российской премьер-лиги желто-синие завершили на 10 месте в турнирной таблице. В заключительной домашней встрече, которая прошла 17 мая, ростовчане уступили петербургскому «Зениту».

Судьба того поединка решилась на 14-й минуте после назначенного в ворота хозяев пенальти. Встреча завершилась со счетом один ноль, что позволило соперникам ростовского клуба забрать золотые медали чемпионата.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области начали продавать бензин через объявления

Объявления о продаже бензина начали появляться на Дону, топливо предлагают частные лица (подробности)