Семь районов Ростовской области атаковали БПЛА в ночь на 23 июня.

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области в ночь на вторник, 23 июня, вновь работали силы и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Донского края Юрий Слюсарь.
По его данным, вражеские дроны атаковали семь муниципалитетов. В частности, атаки отражали в Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказал глава региона.
Также он уточнил, что по состоянию на 6:30 утра 23 июня беспилотная опасность сохраняется.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
В Ростовской области вечером объявили режим беспилотной опасности