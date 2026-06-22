В Ростовской области вечером объявили режим беспилотной опасности. Фото: Денис Демков.

Вечером в Ростовской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение опубликовали в социальных сетях регионального управления МЧС в 20:20.

- Необходимо немедленно покинуть открытые участки улиц, зайти в безопасные помещения и не подходить к окнам, — указано в официальном сообщении спасателей.

Напомним, в ночь на 18 июня донской регион подвергся массированному удару. Силы противовоздушной обороны ликвидировали около 60 дронов в небе над Каменском-Шахтинским и пятью районами области.

В результате прошлого нападения погиб человек. Двое сотрудников грузовой станции в Гуково получили ранения средней тяжести. Кроме того, обломки повредили тепловоз и спровоцировали два крупных возгорания на коммерческих объектах.

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