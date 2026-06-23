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НовостиОбщество23 июня 2026 6:32

В Ростове организовали антитеррористическую тренировку

Возможно скопление полиции: антитеррористическую тренировку проводят в Ростове 23 июня
Ангелина СКИБА
Все проводимые правоохранителями мероприятия носят исключительно учебный характер.

Все проводимые правоохранителями мероприятия носят исключительно учебный характер.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 23 июня, в Ростове-на-Дону организовали антитеррористическую тренировку. Об этом сообщили городские власти.

Во время практических мероприятий на улицах могут собираться правоохранители. В некоторых местах будет отмечаться «сосредоточение значительного количества стражей порядка», предупредили в администрации Ростова.

Власти подчеркнули: все проводимые мероприятия носят исключительно учебный характер. Жителей и гостей донской столицы просят сохранять спокойствие.

Добавим, рано утром 23 июня в соцсетях сообщили о большом количестве полиции и других экстренных служб около ТЦ «Рио». По всей видимости, ситуация была связана с антитеррористической тренировкой.

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