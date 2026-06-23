В Ростове разбирают здание бывшей городской бойни

Теперь на месте бывшей казармы для рабочих могут появиться новые здания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону начался демонтаж одного из последних зданий, входивших в комплекс бывшей городской бойни. Разбирают постройку, ранее служившую казармой для рабочих. Она находится на Текучева, 205. Об этом сообщают активисты движения «Мой фасад» в социальных сетях.

В советское время место было известно как мясокомбинат, он занимал целый квартал — от улицы Текучева до Нансена и от переулка Крепостного до Театрального проспекта. Комплекс был построен в 1907—1908 годах по проекту инженера Петра Горбачева, который также проектировал водопроводные и канализационные системы в различных городах Российской империи.

В состав ростовского комплекса городской бойни входили скотный двор, цеха для бойни, холодильные помещения, лаборатория и другие объекты. На данный момент из всего перечисленного практически ничего не осталось.

По информации движения «Мой фасад», основные здания комбината были снесены в 2000-х годах под застройку. Теперь новые здания могут появиться и на месте бывшей казармы для рабочих.

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