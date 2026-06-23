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НовостиОбщество23 июня 2026 7:52

В Ростове разбирают здание бывшей городской бойни

Казарму для рабочих бывшей городской бойни в Ростове начали разбирать для новой застройки
Ангелина СКИБА
Теперь на месте бывшей казармы для рабочих могут появиться новые здания.

Теперь на месте бывшей казармы для рабочих могут появиться новые здания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону начался демонтаж одного из последних зданий, входивших в комплекс бывшей городской бойни. Разбирают постройку, ранее служившую казармой для рабочих. Она находится на Текучева, 205. Об этом сообщают активисты движения «Мой фасад» в социальных сетях.

В советское время место было известно как мясокомбинат, он занимал целый квартал — от улицы Текучева до Нансена и от переулка Крепостного до Театрального проспекта. Комплекс был построен в 1907—1908 годах по проекту инженера Петра Горбачева, который также проектировал водопроводные и канализационные системы в различных городах Российской империи.

В состав ростовского комплекса городской бойни входили скотный двор, цеха для бойни, холодильные помещения, лаборатория и другие объекты. На данный момент из всего перечисленного практически ничего не осталось.

По информации движения «Мой фасад», основные здания комбината были снесены в 2000-х годах под застройку. Теперь новые здания могут появиться и на месте бывшей казармы для рабочих.

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