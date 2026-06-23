Полчища саранчи заметили в нескольких городах Ростовской области

Специалисты заявили, что угрозы для урожая нет. Фото: Наталья НЕШУМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители нескольких городов Ростовской области сообщили в социальных сетях о «полчищах саранчи». В частности, вредителя видели в городах Гуково, Зверево и в Красном Сулине. Еще раньше публиковали видео с саранчой, снятое в Белокалитвинском районе.

Люди боятся, что вредитель нанесет непоправимый урон урожаю, в том числе посевам зерновых, овощей, подсолнечника и кукурузы. Ситуацию уже прокомментировали в региональном Россельхозцентре.

— В сети появляются тревожные кадры с саранчовыми. Специалисты регулярно проводят мониторинг сельхозугодий. Грамотные меры позволяют контролировать развитие вредителей. Численность саранчовых удалось взять под контроль. Урожаю угрозы нет, — подчеркнули в ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

Напомним, ранее сотрудники надзорного ведомства находили личинки мароккской саранчи в Заветинском районе Дона. Тогда же сообщалось, что с середины июня основная масса личинок на территории района должна перейти в фазу окрыленных насекомых.

Аграриям напоминают: борьбу с саранчой нужно начинать немедленно, если ее численность превышает норму экономического порога вредоносности: один экземпляр на квадратный метр азиатской перелетной саранчи и два экземпляра на квадратный метр мароккской саранчи. Опасная распространенность для кобылки саранчи — десять экземпляров на квадратный метр.

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