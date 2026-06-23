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НовостиОбщество23 июня 2026 11:03

В Ростовской области снизился ввод частных домов при росте МКД

Ввод индивидуальных домов в Ростовской области сократился на 31%
Ангелина СКИБА
На Дону сократилось строительство частных домов, увеличился ввод многоквартирного жилья.

На Дону сократилось строительство частных домов, увеличился ввод многоквартирного жилья.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за период с января по май 2026 года ввод многоквартирного жилья вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, а ввод индивидуальных домов сократился на 31%. Информация указана в еженедельном обзоре на сайте Дом.РФ.

Ввод многоквартирного жилья составил 387 тысяч квадратных метров, ввод ИЖС — 520 тысяч квадратных метров.

— По России за январь-май 2026 года ввели 35 млн квадратных метров, и это минимум за период с 2022 года. Накопленный ввод жилья на 22% ниже объема прошлого года за счет негативной динамики в сегменте ИЖС. При этом ввод МКД превышает прошлогодний уровень на 8%, — говорится в отчете.

Лидеры по вводу МКД в 2026 году — Москва, Свердловская область, Татарстан. Лидеры по ИЖС — Московская область, Ленинградская область и Татарстан.

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