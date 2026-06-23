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НовостиОбщество23 июня 2026 12:09

Власти Новочеркасска объявили о трех кадровых назначениях

Новые кадровые назначения произошли в администрации Новочеркасска
Ангелина СКИБА
Информацию о назначениях опубликовал глава города.

Информацию о назначениях опубликовал глава города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Новочеркасска Павел Исаков сообщил о кадровых назначениях в городской администрации.

Андрея Стешенко назначили заместителем главы администрации Новочеркасска по вопросам экономики, промышленности и транспорта. Управленец окончил Инженерно мелиоративный институт, а затем РГУ. Имеет опыт работы в судебной системе и органах прокуратуры.

Андрей Чемериский назначен начальником управления муниципальной инспекции. Специалист окончил Донецкий институт внутренних дел. Работал в органах внутренних дел, а затем — в администрации Советского района Ростова на Дону по направлению архитектуры.

Михаил Шестаков стал начальником отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей. Чиновник окончил РИНХ. Имеет опыт работы в сфере коммерции, в том числе в качестве руководителя крупного строительного холдинга.

— Уверен, что назначенные специалисты с честью выполнят возложенные на них обязанности, а их работа принесет ощутимую пользу жителям Новочеркасска, — написал в соцсетях Павел Исаков.

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