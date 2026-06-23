Двоих 15-летних подростков спасли на водохранилище в Ростовской области

Спасателей вовремя вызвали отдыхающие. Фото: Виталий КАРНАУХ. Перейти в Фотобанк КП

Двоих 15-летних подростков спасли на Цимлянском водохранилище в Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как пояснили в ведомстве, ребята плавали на надувном матрасе, но в какой-то момент сильный ветер начал быстро уносить их от берега. Происходящее вовремя заметили отдыхающие, люди вызвали спасателей.

Сотрудники экстренной службы спасли подростков, вернули их на берег и напомнили о правилах безопасности на воде.

Жителей Дона просят не оставлять детей без присмотра у воды. Также всем советуют надевать спасательные жилеты во время выхода на водоем. Кроме того, нужно учитывать погодные условия, купаться во время ветра и грозы нельзя.

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