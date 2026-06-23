Инфляция в Ростовской области замедлилась до 4,8%

В мае цены снизились на 0,09% к предыдущему месяцу. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Годовая инфляция в Ростовской области замедлилась до 4,80% и осталась ниже общероссийского показателя (5,31%). Данные за май 2026 года публикует пресс-служба Центробанка России.

По информации банка, в мае цены на Дону снизились на 0,09% к предыдущему месяцу. Однако изменения в основном коснулись стоимости продуктов питания. Непродовольственные товары почти не изменились в цене. При этом услуги за месяц и за год заметно подорожали.

— С исключением сезонности цены в мае снизились после роста в предыдущем месяце. В основном это произошло благодаря увеличению производства ряда продуктов питания, охлаждению спроса на некоторые товары длительного пользования и укреплению рубля, — подчеркивают в ЦБ.

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